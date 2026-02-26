Equal Pay Day

Lohnlücke zwischen Frauen und Männern leicht gestiegen

Frauen verdienen in Baden-Württemberg weiterhin deutlich weniger als Männer – und die Lohnlücke ist zuletzt sogar leicht gewachsen. Was die aktuellen Zahlen zeigen.

Frauen verdienen weniger als Männer. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Frauen verdienen weniger als Männer. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Baden-Württemberg hat sich im vergangenen Jahr geringfügig erhöht: Frauen verdienten im Schnitt pro Arbeitsstunde 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Im Jahr zuvor hatte die Lücke 19 Prozent betragen. Zum Vergleich: 2006 hatte der Verdienstunterschied (unbereinigter Gender Pay Gap) noch 26 Prozent betragen. 

Nach Angaben der Statistiker erhielten Frauen 2025 einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst (ohne Sonderzahlungen) von 23,20 Euro (2024: 22,80 Euro). Der Durchschnittsstundenverdienst bei Männern betrug 28,88 Euro (2024: 28,20 Euro) pro Stunde. Damit verdienten Frauen nach Angaben des Statistischen Landesamtes pro Stunde durchschnittlich 20 Prozent (5,68 Euro) weniger als Männer. Im Bundesdurchschnitt bekamen Frauen im Schnitt pro Arbeitsstunde 16 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.

