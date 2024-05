Lokale Hochwasser und Dauerregen in Hessen möglich

Wiesbaden/ Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Wochenende vor Dauerregen gewarnt. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Donnerstag mitteilte, können lokal auch Hochwasser entstehen, da die Böden durch die Niederschläge der vergangenen Tage vielerorts gesättigt sind und kein Wasser mehr aufnehmen können. Nach Angaben des DWD soll am Freitagabend Regen von Osten aufkommen. Ein bis zum Samstagmittag oder frühen Nachmittag und damit 12 bis 18 Stunden anhaltender Dauerregen von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter kann so zwischen Odenwald, Spessart und Rhön einsetzen. Insbesondere im Kreis Bergstraße, Odenwaldkreis, Kreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt, dem Main-Kinzig-Kreis und dem Kreis Fulda erwartet der DWD den Dauerregen. Auch Unwetter mit schweren Gewittern und Starkregen von 30 bis 60 Litern pro Quadratmeter seien in den Gebieten des Dauerregens möglich, aber auch im Werra-Meißner-Kreis, dem Kreis Hersfeld-Rotenburg, Vogelsbergkreis, Wetteraukreis und dem Kreis und der Stadt Offenbach.

Das HLNUG hatte bereits am Donnerstag vor Hochwasser durch Starkregen gewarnt. An den hessischen Abschnitten von Werra, Rhein und Neckar ist demnach am Wochenende mit der Überschreitung von Meldestufen zu rechnen. Am Donnerstag waren die Vorhersagen allerdings zunächst noch unsicher. Der DWD warnte am Freitag vor Überflutungen von Straßen und Unterführungen und riet insbesondere in Bezug auf die Gewitter an, weitere Wettervorhersagen aufmerksam zu verfolgen.