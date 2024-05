DWD: Dauerregen in Hessen am Wochenende erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - In Teilen Hessens müssen sich die Menschen am Wochenende auf Dauerregen einstellen. Am Freitag bleibt es noch bei wechselnder bis starker Bewölkung weitgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf kann es einzelne Schauer und kurze Gewitter geben. Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad und in den Hochlagen der Mittelgebirge bei 13 Grad.