Hochwasser-Behörde warnt vor Überschwemmungen in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie warnt vor örtlich stark steigenden Wasserständen in Hessen. Am Mittwoch könnten vor allem an kleinen und mittleren Gewässern Meldestufen überschritten werden, wie die Behörde mitteilte. Außerdem sei in der Fläche mit Überschwemmungen zu rechnen, wenn der erwartete viele Regen auf bereits gesättigten Boden treffe.