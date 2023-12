Hochwasser in Hessen: Wasserstände steigen weiter

Wiesbaden/Offenbach (dpa/lhe) - Durch Regen und auftauenden Schnee aus den Hochlagen der Mittelgebirge gibt es an zahlreichen Gewässern in Hessen Hochwasser. Am Sonntag hatte der Wasserstand an zehn Pegeln die Meldestufe eins überschritten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mitteilte.

Betroffen seien vor allem das Lahngebiet, die Oberläufe der Fulda, die Werrazuflüsse und die Gewässer in Südhessen. Vereinzelt kann im Verlauf des Tages auch die Meldestufe zwei erreicht werden. Das entspricht laut dem Landesamt einem größeren Hochwasser, einzelne Gebäude seien gefährdet, Keller könnten überflutet werden.

Auch am Rhein ist am Sonntag den Angaben zufolge mit einer starken Zunahme der Wassermengen zu rechnen, wobei genaue Vorhersagen derzeit unsicher sind. Laut den Prognosen kann es am hessischen Rheinabschnitt zu einem Hochwasser einer Höhe und Ausbreitung kommen, das statistisch gesehen nur alle fünf bis zehn Jahre auftritt.