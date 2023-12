Wasserstände an Rhein steigen: Schutzwände werden aufgebaut

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Wasserstand des Rheins steigt und das am gesamten hessischen Abschnitt des Flusses. Die Meldestufe zwei soll hier bald erreicht werden, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie am Donnerstag mitteilte.

Nach Angaben der Behörden steigen die Wasserstände am Rhein auch in den kommenden Tagen. An anderen Flüssen in Hessen soll sich die Lage dagegen entspannen, da für die kommenden Tage keine nennenswerten Niederschläge vorhergesagt seien.