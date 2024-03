Lorz: Baldige Steuererleichterung für Fotovoltaik auf Äckern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die im schwarz-roten Koalitionsvertrag angekündigte Senkung der Grundsteuer für Fotovoltaikanlagen auf Agrarflächen in Hessen soll schon bald verwirklicht werden. Dies werde in den nächsten Monaten umgesetzt, kündigte Finanzminister Alexander Lorz (CDU) in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden an. Bislang erhöhe sich die Steuer stark, wenn ein Landwirt seine Äcker und Felder für erneuerbare Energie aus Sonnenkraft nutze, denn damit gelte das Areal als Gewerbefläche und nicht mehr als landwirtschaftliche Fläche. Dies habe zur Folge, dass statt der bisherigen Grundsteuer A nun die höhere Grundsteuer B anfalle.