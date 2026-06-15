Lost Place erkundet? Ärger für junge Männer
Die Polizei stoppt einen nächtlichen Ausflug in eine verlassene Klinik. Sie warnt, dass es bei solchen Touren nicht nur strafrechtlichen Ärger geben kann.
Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Die Polizei warnt vor solchen Touren: Mit einem illegalen nächtlichen Besuch einer verlassenen Rehaklinik haben sich zwei junge Männer im Main-Kinzig-Kreis Ärger mit den Ordnungshütern eingehandelt. Nach Angaben der Beamten waren in der Nacht zum Sonntag vier Personen dabei beobachtet worden, wie sie sich Zugang zu dem Gelände und dem Gebäude in Bad Soden-Salmünster verschafften, mutmaßlich um den Lost Place zu erkunden. Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und umstellte das Areal.
Die Suche mit Diensthunden blieb zunächst erfolglos, doch später nahmen die Beamten einen 17- und einen 19-Jährigen vorläufig fest, als die beiden das Gelände mit einem Auto verlassen wollten. Gegen die jungen Männer wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet, es laufen auch Ermittlungen dazu, wer die anderen beiden Personen sind.
Die Polizei warnte vor dem Betreten sogenannter Lost Places. Dies bringe nicht nur juristischen Ärger, es gebe darin auch erhebliche Gefahren etwa durch einsturzgefährdete Decken, ungesicherte Bereiche oder Schadstoffe. Als Lost Place werden verlassene Gebäude oder Gelände bezeichnet, die nicht mehr genutzt werden und oft dem Verfall überlassen sind. Für manche besteht deshalb ein Reiz darin, sie zu erkunden und dies über die sozialen Medien zu dokumentieren.