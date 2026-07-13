Lotto-Gewinne

Lotto-Millionäre Nummer fünf und sechs dieses Jahr in Hessen

Gleich zwei Tipper haben mit ihren Spielscheinen ein glückliches Händchen bewiesen: Mehr als 2,6 Millionen Euro gehen insgesamt nach Hessen und machen zwei Männer zu Lotto-Millionären.

Beide Gewinner werden automatisch kontaktiert. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Beide Gewinner werden automatisch kontaktiert. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei auf einen Streich gehen nach Hessen: Gleich zwei Tipper haben am Wochenende mehr als eine Million Euro im Lotto gewonnen. Wie Lotto Hessen mitteilte, gewann ein Tipper aus dem Wetteraukreis in der Zusatzlotterie «Spiel 77» exakt 1.477.777 Euro. Glückspilz Nummer zwei ist demnach ein Mann aus dem Kreis Kassel, der dank seines Tippscheins im Spiel «Lotto 6 aus 49» nun um 1.151.820,60 Euro reicher ist. 

Gerade einmal 2,50 Euro Einsatz und sieben richtige Zahlen reichten dem Tipper aus dem Wetteraukreis laut Lotto Hessen, um fast 1,5 Millionen Euro abzuräumen. Er habe im Abo-Spiel an den Ziehungen teilgenommen. 

Rekordjackpot nicht geknackt

Lediglich die Zahl drei trennte den Spieler aus dem Kreis Kassel von ganzen 50 Millionen Euro: Weil die Superzahl nicht richtig war, sei ihm der Gewinn der höchsten Gewinnklasse verwehrt geblieben, so Lotto Hessen. Dafür brachten ihm sechs Richtige beim Spiel mit Kundenkarte mehr als 1,1 Millionen Euro. 

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Beide Gewinner seien dem Unternehmen bereits bekannt und würden automatisch kontaktiert, hieß es. Das Bundesland zählt mit den Gewinnern vom Wochenende damit bereits sechs Millionengewinne in diesem Jahr. Zuletzt gewann ein Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg am 30. Mai rund 1,4 Millionen Euro.

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