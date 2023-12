Bislang 19 Millionengewinne bei Lotto Hessen 2023

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Jahr 2023 haben bislang 19 Lotto-Spieler aus Hessen einen Millionengewinn eingefahren. Die höchste Auszahlung des Jahres in Hessen ging Ende September an einen Tipper im Rhein-Main-Gebiet, wie Lotto Hessen in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mitteilte (Stand: 21. Dezember). Er musste sich den mit 45 Millionen Euro gefüllten Gewinntopf der Lotterie 6aus49 mit einem Niedersachsen teilen und bekam 22,5 Millionen Euro überwiesen. Die Millionengewinne wurden auch bei der Glücksspirale, Spiel 77 und beim Eurojackpot erzielt.