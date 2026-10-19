Lotto 6 aus 49

Lotto-Millionengewinn im Südwesten – Gewinner noch unbekannt

Ein in Baden-Württemberg abgegebener Lottoschein ist mehr als eine Million Euro wert. Doch der Schein wurde anonym gespielt – wer den Gewinn bekommt, ist noch offen.

Der Gewinner muss sich jetzt bei der Lotteriegesellschaft melden. (Symbolbild) Foto: Inga Kjer/dpa
Der Gewinner muss sich jetzt bei der Lotteriegesellschaft melden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei Lotto 6 aus 49 ist mit einem in Stuttgart abgegebenen Spielschein ein Millionengewinn erzielt worden. Nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg wurde der Spielschein im Wert von 1.049.077,60 Euro anonym abgegeben. Bei der Ziehung am Samstag traf der Spielschein sechs Richtige ohne Superzahl. 

Der Gewinner oder die Gewinnerin müsse jetzt ihren Lottoschein prüfen und auf die Landeslotteriegesellschaft zukommen, hieß es. Dafür hat der Gewinner nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg drei Jahre Zeit. «Wenn Gewinne nicht abgeholt werden, dann fällt der Betrag in einen Ausschüttungstopf für zusätzliche Gewinne zurück», erläuterte eine Sprecherin.

Erfolgsaussichten «extrem gering» 

So ein Gewinn ist nach Einschätzung von Suchtexperten sehr selten. Die Erfolgsaussichten seien extrem gering. Und sie warnen: Glücksspiels könne süchtig machen. Spielerinnen und Spieler könnten mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist, so die Fachleute.

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