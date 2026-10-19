Lotto-Millionengewinn im Südwesten – Gewinner noch unbekannt

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei Lotto 6 aus 49 ist mit einem in Stuttgart abgegebenen Spielschein ein Millionengewinn erzielt worden. Nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg wurde der Spielschein im Wert von 1.049.077,60 Euro anonym abgegeben. Bei der Ziehung am Samstag traf der Spielschein sechs Richtige ohne Superzahl.

Der Gewinner oder die Gewinnerin müsse jetzt ihren Lottoschein prüfen und auf die Landeslotteriegesellschaft zukommen, hieß es. Dafür hat der Gewinner nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg drei Jahre Zeit. «Wenn Gewinne nicht abgeholt werden, dann fällt der Betrag in einen Ausschüttungstopf für zusätzliche Gewinne zurück», erläuterte eine Sprecherin.

Erfolgsaussichten «extrem gering»

So ein Gewinn ist nach Einschätzung von Suchtexperten sehr selten. Die Erfolgsaussichten seien extrem gering. Und sie warnen: Glücksspiels könne süchtig machen. Spielerinnen und Spieler könnten mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist, so die Fachleute.