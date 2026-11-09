6 aus 49

Lottospieler aus dem Südwesten gewinnt über eine Million

Mit sechs richtigen Zahlen ist ein Lottospieler aus Baden-Württemberg zum Millionär geworden. Woher stammt der Glückspilz?

In Baden-Württemberg tippte ein Lottospieler richtig und gewann über eine Million. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
In Baden-Württemberg tippte ein Lottospieler richtig und gewann über eine Million. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Lottospieler aus dem Kreis Rastatt darf sich über rund 1,05 Millionen Euro freuen. Bei der Ziehung am Samstag tippte er im Spiel «6 aus 49» die sechs richtigen Zahlen 6, 9, 19, 45, 47 und 48 und gewann damit 1.046.750,20 Euro, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Einzig die Superzahl 8 fehlte ihm zur Gewinnerklasse 1.

Die Wahrscheinlichkeit, die sechs Zahlen für einen solchen Gewinn in der Klasse 2 richtig zu tippen, liegt nach Angaben von Lotto-Baden-Württemberg bei rund eins zu 15,5 Millionen. Zum Abruf der Summe muss die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Dafür hat der Gewinner drei Jahre Zeit. Die Quittung kann in jeder Annahmestelle im Land oder direkt in der Lotto-BW-Zentrale in Stuttgart eingereicht werden. 

Lotto ist ein Glücksspiel, und Glücksspiele können süchtig machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben, als ihnen finanziell möglich ist. Experten zufolge sind die Risiken beim klassischen Lotto aber geringer als bei virtuellen Automaten, Live-Sportwetten und illegalen Spielangeboten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neuer Lotto-Millionär aus dem Südwesten
Hauptgewinn

Neuer Lotto-Millionär aus dem Südwesten

Noch ist nicht klar, um wen es sich bei dem oder der Glücklichen handelt. Sicher ist: Im Südwesten gibt es einen neuen Millionär.

16.10.2026

Neuer Lotto-Millionär in Baden-Württemberg
Hauptgewinn

Neuer Lotto-Millionär in Baden-Württemberg

Geldsegen im Südwesten: Exakt eine Million Euro gehen nach der Samstagsziehung im Lotto in den Südwesten. Aus welchem Kreis kommt der Glückspilz?

05.10.2026

Lotto-Spieler aus dem Südwesten räumt Millionengewinn ab
Erfolg beim Spiel 77

Lotto-Spieler aus dem Südwesten räumt Millionengewinn ab

Mit sieben richtigen Ziffern in der Zusatzlotterie Spiel 77 hat ein Tipper oder eine Tipperin aus Baden-Württemberg mehrere Millionen Euro gewonnen. Woher kommt der Glückspilz?

24.08.2026

Glückspilz gewinnt über zwei Millionen Euro im Lotto
Glücksspiel

Glückspilz gewinnt über zwei Millionen Euro im Lotto

Sechs richtige Zahlen machen einen Tipper in Baden-Württemberg zum Millionär. Wo der Lottoschein abgegeben wurde.

09.03.2026

Glückspilz aus dem Südwesten gewinnt fast eine Million Euro
Glücksspiel

Glückspilz aus dem Südwesten gewinnt fast eine Million Euro

Plötzlich Millionär werden? Das hat ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin in Heilbronn mit sechs Richtigen fast geschafft.

25.08.2025