Lottospieler aus dem Südwesten gewinnt über eine Million

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Lottospieler aus dem Kreis Rastatt darf sich über rund 1,05 Millionen Euro freuen. Bei der Ziehung am Samstag tippte er im Spiel «6 aus 49» die sechs richtigen Zahlen 6, 9, 19, 45, 47 und 48 und gewann damit 1.046.750,20 Euro, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Einzig die Superzahl 8 fehlte ihm zur Gewinnerklasse 1.

Die Wahrscheinlichkeit, die sechs Zahlen für einen solchen Gewinn in der Klasse 2 richtig zu tippen, liegt nach Angaben von Lotto-Baden-Württemberg bei rund eins zu 15,5 Millionen. Zum Abruf der Summe muss die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Dafür hat der Gewinner drei Jahre Zeit. Die Quittung kann in jeder Annahmestelle im Land oder direkt in der Lotto-BW-Zentrale in Stuttgart eingereicht werden.

Lotto ist ein Glücksspiel, und Glücksspiele können süchtig machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben, als ihnen finanziell möglich ist. Experten zufolge sind die Risiken beim klassischen Lotto aber geringer als bei virtuellen Automaten, Live-Sportwetten und illegalen Spielangeboten.