Luchse in der Schweiz erschossen - Fahndung nach Wilderern
Eine Luchsmutter und zwei Jungtiere wurden erschossen gefunden. Die Polizei sucht Zeugen – und hofft auf Hinweise zu den Tätern.
Oberegg (dpa) - Im Schweizer Kanton Appenzell-Innerrhoden sind eine Luchsmutter und zwei einige Monate alte Jungtiere tot gefunden worden. Die geschützten Tiere wiesen Schusswunden auf, wie die Kantonspolizei berichtete. Sie fahndet nun nach möglichen Wilderern. Sollten die Täter gefunden werden, könnten sie mit einer großen Geldbuße oder sogar Haft bestraft werden, sagte ein Polizeisprecher.
Die Ermittlungen laufen. Unter anderem sucht die Polizei Zeugen, die möglicherweise verdächtige Bewegungen in der Region Oberegg sahen. Die Tiere wurden am Samstag entdeckt. Sie werden jetzt untersucht, um herauszufinden, welche Munition im Einsatz war. Das Amt für Jagd und Fischerei hat Anzeige erstattet.