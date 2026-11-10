Luchse in der Schweiz erschossen - Fahndung nach Wilderern

Oberegg (dpa) - Im Schweizer Kanton Appenzell-Innerrhoden sind eine Luchsmutter und zwei einige Monate alte Jungtiere tot gefunden worden. Die geschützten Tiere wiesen Schusswunden auf, wie die Kantonspolizei berichtete. Sie fahndet nun nach möglichen Wilderern. Sollten die Täter gefunden werden, könnten sie mit einer großen Geldbuße oder sogar Haft bestraft werden, sagte ein Polizeisprecher.