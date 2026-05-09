Beschluss der Airline

Lufthansa streicht Verbindung zwischen Bremen und Frankfurt

Vom Bremer Flughafen aus wird es von Juli an keine Lufthansa-Flüge mehr nach Frankfurt geben. Die Airline stellt die Flugverbindung ein. Was sind die Gründe?

Die größte Airline Deutschlands hat eine Flugverbindung von Bremen nach Frankfurt gestrichen. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die größte Airline Deutschlands hat eine Flugverbindung von Bremen nach Frankfurt gestrichen. (Symbolbild)

Bremen (dpa) - Die Lufthansa hat angekündigt, die Flugverbindung zwischen Bremen und Frankfurt am Main zum 1. Juli einzustellen. Die Entscheidung sei Teil einer Anpassung des Streckennetzes an «Nachfrage, Wirtschaftlichkeit und operative Rahmenbedingungen», teilte eine Sprecherin der Lufthansa auf Anfrage mit. Die Lufthansa Group bleibe trotzdem ein «zentraler Anbieter» am Standort Bremen.

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Der Flughafen bewertete die Entscheidung als «sehr bedauerlich». Die Strecke sei eine wichtige Anbindung an das Drehkreuz Frankfurt. Bislang gibt es einem Sprecher zufolge bis zu fünf Flüge täglich von Bremen nach Frankfurt.

Nach Angaben des Flughafens ist die Verbindung laut Lufthansa nicht mehr wirtschaftlich tragbar. Der Konzern nannte dem Airport zufolge unter anderem die gestiegenen Kosten und die veränderten Rahmenbedingungen als Gründe.

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Die Hansestadt Bremen und der Flughafen stünden nun im engen Austausch mit der Fluggesellschaft, hieß es. Bei den Gesprächen gehe es dem Bremer Flughafen zufolge insbesondere um die Gründe der Entscheidung und deren Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Anbindung Bremens.

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