Luftretter wegen Rauchs in Windkraftanlage im Einsatz

Wiesbaden/Nahe-Glan (dpa) - Luftretter aus Hessen sind wegen Rauchs an einer Windkraftanlage im rheinland-pfälzischen Landkreis Bad Kreuznach im Einsatz gewesen. In Nahe-Glan sei der Turm einer solchen Anlage verraucht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Ein Luftretter sei unter Atemschutz von einem Polizeihubschrauber auf die Plattform der Anlage abgeseilt worden.