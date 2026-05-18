Notfälle

Luftretter wegen Rauchs in Windkraftanlage im Einsatz

Mit dem Hubschrauber zur Windkraftanlage: Ein Luftretter hilft, weil sich im Turm Rauch entwickelt hat.

Der Luftretter wurde von einem Polizeihubschrauber abgeseilt. (Illustration) Foto: Armin Weigel/dpa
Der Luftretter wurde von einem Polizeihubschrauber abgeseilt. (Illustration)

Wiesbaden/Nahe-Glan (dpa) - Luftretter aus Hessen sind wegen Rauchs an einer Windkraftanlage im rheinland-pfälzischen Landkreis Bad Kreuznach im Einsatz gewesen. In Nahe-Glan sei der Turm einer solchen Anlage verraucht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Ein Luftretter sei unter Atemschutz von einem Polizeihubschrauber auf die Plattform der Anlage abgeseilt worden. 

Er habe eine Lüftung schaffen und den Rauch so beseitigen können. Die Ursache werde noch ermittelt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

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