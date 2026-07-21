Handball-Bundesliga

Machulla bleibt vorerst Trainer und Sportchef bei den Löwen

Maik Machulla bleibt doppelt gefragt: Was er sich mit den Löwen für die neue Saison vorgenommen hat.

Gibt weiter die Richtung vor: Maik Machulla. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Gibt weiter die Richtung vor: Maik Machulla. (Archivbild)

Kronau (dpa/lsw) - Trainer Maik Machulla übernimmt vorerst auch weiterhin die Aufgaben als Sportlicher Leiter bei den Rhein-Neckar Löwen. «Wir analysieren noch und befinden uns in Gesprächen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, keine andere Lösung kurzfristig anzustreben», sagte Geschäftsführer Holger Bachert bei einer Pressekonferenz des Handball-Bundesligisten im Kronauer Trainingszentrum. Machulla hatte den Job nach der Abberufung von Uwe Gensheimer im April zunächst einmal kommissarisch übernommen.

Bachert machte deutlich, dass sich der zweifache Meister und Pokalsieger langfristig auf der Position «sauber aufstellen» wolle. «Ob das in Personalunion mit dem Trainer sein wird oder nicht, darüber sprechen wir gerade», sagte er.

Rolle des Herausforderers

Trainer Machulla nahm in dieser Woche mit den Löwen das Training auf. Nach Platz acht in der Vorsaison wollen die Mannheimer vor der neuen Spielzeit nicht direkt von der Europapokalteilnahme als Ziel sprechen. Sie sehen sich als «Herausforderer für die Mannschaften, die in der vergangenen Saison vor uns standen», sagte der 49-Jährige.

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In die neue Saison starten die Badener am 30. August mit einem Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf, die erste Heimpartie steht am 2. September gegen den VfL Gummersbach auf dem Programm.

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