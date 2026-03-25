Kriminalität

Mädchen prügeln Mädchen

Mehrere Jugendliche steigen an einer Freiburger Bushaltestelle aus. Plötzlich geht eine Schülerin zu Boden. Warum jetzt die Polizei ermittelt.

In Freiburg soll eine Mädchengruppe eine Schülerin angegriffen haben. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
In Freiburg soll eine Mädchengruppe eine Schülerin angegriffen haben. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Mehrere jugendliche Mädchen sollen an einer Freiburger Bushaltestelle eine andere Jugendliche angegriffen haben. Die Hintergründe waren zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Mädchen sollen allesamt am Dienstag aus einem Bus ausgestiegen sein. 

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Ein Mädchen soll danach unvermittelt eine 15-Jährige an den Haaren zu Boden gerissen und auf sie eingeschlagen haben, andere Mädchen sollen mitgemacht und ebenfalls die Schülerin geschlagen haben. 

Als die Gruppe von ihr abgelassen haben soll, ging das mutmaßliche Opfer zu einer nahegelegenen Schule, wo ein Lehrer Polizei und Rettungsdienst rief. Das Mädchen kam vorsorglich in eine Klinik, von konkreten Verletzungen ist der Polizei nichts bekannt. Inwiefern sich die mutmaßlichen Täterinnen und das Opfer kannten, muss noch ermittelt werden.

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