Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Männer sind vor einer Frankfurter Diskothek mit Schlägen und Tritten schwer verletzt worden. Der 33- und der 34-Jährige seien mit stark blutenden Wunden im Gesicht in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei mit. Sie sollen bei der Tat auf dem Boden liegend so heftig getreten worden sein, dass sie zeitweise das Bewusstsein verloren.