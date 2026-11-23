Männer bei Schlägerei vor Diskothek schwer verletzt
Fünf Täter sollen in Frankfurt auf zwei Männer eingeschlagen und auf sie eingetreten haben - auch, als die Opfer schon am Boden lagen. Was die Polizei bislang ermittelt hat.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Männer sind vor einer Frankfurter Diskothek mit Schlägen und Tritten schwer verletzt worden. Der 33- und der 34-Jährige seien mit stark blutenden Wunden im Gesicht in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei mit. Sie sollen bei der Tat auf dem Boden liegend so heftig getreten worden sein, dass sie zeitweise das Bewusstsein verloren.
Einer der insgesamt fünf Tatverdächtigen nach der Attacke in der Nacht zum Sonntag wurde von der Polizei noch in der Nähe der Diskothek festgenommen, ein weiterer wurde identifiziert. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.