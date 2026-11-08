Männer kippen 15 Kilo Zement in Brunnen

Tübingen (dpa/lsw) - Drei Männer sollen in der Nacht 15 Kilo Zement in einen Brunnen in der Tübinger Innenstadt geworfen haben. Eine Passantin hätte beobachtet, wie die Unbekannten drei Säcke mit dem Kalk-Zement-Putz in den Brunnen am Holzmarkt kippten, teilte die Polizei mit. Anschließend seien die Männer geflüchtet. Die Verdächtigen sollen außerdem noch zwei weitere Zementsäcke dabeigehabt haben.