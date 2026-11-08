Männer kippen 15 Kilo Zement in Brunnen
Drei Männer kippen nachts drei Säcke Kalk-Zement-Putz in einen Brunnen am Tübinger Holzmarkt und flüchten. Eine erste Spur hat die Polizei vielleicht gefunden.
Tübingen (dpa/lsw) - Drei Männer sollen in der Nacht 15 Kilo Zement in einen Brunnen in der Tübinger Innenstadt geworfen haben. Eine Passantin hätte beobachtet, wie die Unbekannten drei Säcke mit dem Kalk-Zement-Putz in den Brunnen am Holzmarkt kippten, teilte die Polizei mit. Anschließend seien die Männer geflüchtet. Die Verdächtigen sollen außerdem noch zwei weitere Zementsäcke dabeigehabt haben.
Der Brunnen wurde außer Betrieb gesetzt, damit der Zement sich nicht im Wasserkreislauf verteilt. Verantwortliche der Stadt müssen den Brunnen nun auf Schäden untersuchen. Ob ein in der Nähe gefundener Geldbeutel eines 27-Jährigen in Zusammenhang mit der Verschmutzung steht, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.