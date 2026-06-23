Gefährlicher Eingriff

Unbekannte legen Zementsäcke auf Schienen

Ein Nachtzug ist bei Schwetzingen unterwegs - dann gibt es plötzlich einen Aufprall. Was die Polizei bisher weiß.

Ein Nachtzug hat bei Schwetzingen Zementsäcke überfahren. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Nachtzug hat bei Schwetzingen Zementsäcke überfahren. (Symbolbild)

Schwetzingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben auf eine Bahnstrecke bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) Zementsäcke gelegt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Sie geht davon aus, dass die beiden Säcke gezielt auf die Schienen gelegt worden sind. Angaben zu möglichen Hintergründen machte sie zunächst nicht.

Ein Nachtzug auf dem Weg nach Amsterdam war in der Nacht auf Sonntag kurz vor einem Tunnel über die beiden Säcke gefahren. Der Lokführer hatte bei einer Geschwindigkeit von rund 160 Kilometern pro Stunde einen Aufprall bemerkt. Er fuhr weiter bis zum Mannheimer Hauptbahnhof. Verletzt wurde niemand, der Zug blieb unbeschädigt. Polizisten fanden am Tatort Verpackungsreste von Zementsäcken. Die Bahnstrecke war rund eine Stunde lang gesperrt.

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