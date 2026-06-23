Unbekannte legen Zementsäcke auf Schienen
Ein Nachtzug ist bei Schwetzingen unterwegs - dann gibt es plötzlich einen Aufprall. Was die Polizei bisher weiß.
Schwetzingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben auf eine Bahnstrecke bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) Zementsäcke gelegt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Sie geht davon aus, dass die beiden Säcke gezielt auf die Schienen gelegt worden sind. Angaben zu möglichen Hintergründen machte sie zunächst nicht.
Ein Nachtzug auf dem Weg nach Amsterdam war in der Nacht auf Sonntag kurz vor einem Tunnel über die beiden Säcke gefahren. Der Lokführer hatte bei einer Geschwindigkeit von rund 160 Kilometern pro Stunde einen Aufprall bemerkt. Er fuhr weiter bis zum Mannheimer Hauptbahnhof. Verletzt wurde niemand, der Zug blieb unbeschädigt. Polizisten fanden am Tatort Verpackungsreste von Zementsäcken. Die Bahnstrecke war rund eine Stunde lang gesperrt.