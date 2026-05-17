Überhitzte Bremsen

Bahnpanne: Zug mit 200 Passagieren evakuiert

Pannen bei der Bahn: Beim jüngsten Zwischenfall droht ein Brand in einem Zug auf der vielbefahrenen Strecke München - Salzburg.

Das BRK rückte am Sonntag zu einem Großeinsatz im Bahnhof Traunstein aus. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Das BRK rückte am Sonntag zu einem Großeinsatz im Bahnhof Traunstein aus. (Symbolbild)

Traunstein (dpa) - Wegen Brandgefahr haben Rettungskräfte einen Zug im oberbayerischen Traunstein evakuiert. Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) um 5.11 Uhr morgens ein. Trotz der frühen Stunde befanden sich demnach 200 Fahrgäste in dem Zug, der von Salzburg nach München unterwegs war. Laut BRK waren die Bremsen eines Waggons so heiß geworden, dass ein Brand befürchtet wurde. 

Die Passagiere wurden in einer Turnhalle untergebracht und auch von Notärzten in Augenschein genommen. Sie sollten ihre Weiterfahrt dann im Laufe des Morgens mit anderen Zügen fortsetzen.

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