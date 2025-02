Künzelsau (dpa/lsw) - Mehrere Männer haben eine 93 Jahre alte Frau im Hohenlohekreis vor dem Ertrinken gerettet. Ein 80-Jähriger hatte die Frau am Montag in Künzelsau im Kocher, einem Nebenfluss des Neckars, treiben sehen, wie die Polizei mitteilte. Er alarmierte daraufhin drei jüngere Männer in seiner Nähe.