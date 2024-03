Männer schwimmen auf Flucht vor Polizei durch Fluss

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Streit haben zwei Männer in Kassel einen Dritten mit einer Schusswaffe bedroht und sind anschließend vor der Polizei geflüchtet - unter anderem schwimmend. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte, waren die Beamten am Donnerstagnachmittag alarmiert worden, weil die zwei 22 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen ihren 34 Jahre alten Bekannten an einer Bushaltestelle mit einer Schusswaffe bedroht hatten. Als sie den alarmierten Streifenwagen bemerkten, sollen sie auf ihrer Flucht Garagendächer und Zäune überwunden haben. Auch der Fluss Fulda stoppte sie nicht: Die beiden schwammen zum gegenüberliegenden Kasseler Hafen.