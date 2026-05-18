Vatertagsfest in Schelklingen

Männer stehlen Autoscooter – Reue mit Geschenkkorb

Drei Männer gestehen, einen Autoscooter gestohlen zu haben – laut Polizei nach reichlich Alkohol. Jetzt wollen sie für den Schaden von etwa 7.000 Euro aufkommen.

Die drei Männer meldeten sich bei der Polizei, um den Diebstahl des Autoscooters zu gestehen. (Illustration) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die drei Männer meldeten sich bei der Polizei, um den Diebstahl des Autoscooters zu gestehen. (Illustration)

Schelklingen (dpa/lsw) - Nach dem Diebstahl eines 300 Kilogramm schweren Autoscooters eines Fahrgeschäfts haben sich drei Männer mit einem Geschenkkorb beim Geschädigten entschuldigt. Die drei mutmaßlichen Diebe hatten nachts bei einem Vatertagsfest in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) den Autoscooter gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Das Gefährt sei nach dem Diebstahl völlig beschädigt in einem Gebüsch kurz vor Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) gefunden worden.

Drei Männer im Alter von 19, 21 und 25 Jahren haben sich den Angaben zufolge bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl eingeräumt. Die Idee zu der Tat sei ihnen wohl nach dem Konsum von reichlich Alkohol gekommen, hieß es von Polizeiseite. Nun wollten die Männer für den verursachten Schaden von etwa 7.000 Euro aufkommen. Wie genau sie den Autoscooter entwendeten, sei noch unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bandendiebstahl bei Ikea? Angeklagte gestehen
Gerichtsprozess

Bandendiebstahl bei Ikea? Angeklagte gestehen

Weil sie über Jahre hinweg in großem Stil bei der Möbelhauskette Ikea in Freiburg gestohlen haben sollen, stehen sieben Menschen vor Gericht. Ein Teil von ihnen legt Geständnisse ab.

23.04.2026

Tankstellenüberfall in Schelklingen – Täter auf der Flucht
Kriminalität

Tankstellenüberfall in Schelklingen – Täter auf der Flucht

Mit Messer und Pistole stürmen zwei Männer eine Tankstelle in Schelklingen. Die Täter fliehen zu Fuß – und entkommen trotz Fahndung.

05.12.2025

250.000 Euro aus Transporter gestohlen: Geldboten gestehen
Kriminalität

250.000 Euro aus Transporter gestohlen: Geldboten gestehen

Zwei Geldboten stehlen auf einer Tour 250.000 Euro. Doch weit kommen sie nicht. Ein Gericht verurteilt die beiden jetzt zu einer Bewährungsstrafe.

14.05.2025

Diebstahl von Baumaschinen: Zwei Tatverdächtige festgenommen
Rostock

Diebstahl von Baumaschinen: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Eine Bande soll in drei Bundesländern Sattelauflieger und Baumaschinen gestohlen haben. Der Schaden liegt bei über 300.000 Euro. In Hessen sind nun zwei Verdächtige geschnappt worden.

28.06.2024

Prozesse

735.000 Euro gestohlen - Nachwuchs-Banker will gestehen

Ein Geständnis hat er schon angekündigt. Doch nimmt er die Schuld alleine auf sich, oder beruft er sich auf Mittäter? Noch ist einiges unklar im Prozess gegen einen ehemaligen Bankmitarbeiter.

25.01.2024