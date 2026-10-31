2. Fußball-Bundesliga

Magdeburgs Auswärtsschwäche hält an

Nach der 1:6-Pokalklatsche bei Bayern folgte für Magdeburg der nächste Dämpfer. Beim bisherigen Tabellenletzten gelingt kein Sieg. Darmstadt reicht ein Punkt, um in der Tabelle nach oben zu klettern.

Darmstadts Torschütze Milan Smit (l) im Zweikampf mit Falko Michel. Foto: Uwe Anspach/dpa
Darmstadts Torschütze Milan Smit (l) im Zweikampf mit Falko Michel.

Darmstadt (dpa) - Die Auswärtsschwäche des 1. FC Magdeburg hält an. Der Tabellenfünfte der 2. Fußball-Bundesliga kam beim bisherigen Schlusslicht SV Darmstadt 98 nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Es war das vierte Auswärtsspiel in der 2. Liga in Serie ohne Sieg. 

Trotz der Führung durch Tobias Müller (14. Minute), die Milan Smits (37.) noch vor der Pause ausglich, war es für Magdeburg der nächste Rückschlag innerhalb weniger Tage. Am Mittwoch hatte es ein 1:6 beim FC Bayern München gegeben. Die Darmstädter dagegen punkteten vier Tage nach ihrem Pokaltriumph bei der SV Elversberg (2:0) im Abstiegskampf. In der Tabelle kletterten sie von Rang 18 vorübergehend bis auf Platz 14. 

Torwartfehler ermöglicht Führung

Dabei waren die Gäste über weite Strecken die bessere Mannschaft gegen passive Hausherren. Doch trotz einer Ballbesitzquote von zwischenzeitlich 85 Prozent sprang bis auf das Führungstor von Müller, der nach einem Torwartfehler von Marcel Schuhen aus rund zehn Metern traf, zu wenig heraus.

Die Darmstädter wurden erst kurz vor dem Seitenwechsel aktiver, stemmten sich gegen die drohende sechste Saisonniederlage und Magdeburg gab zusehends die Kontrolle über das Spiel aus der Hand. Die Konsequenz: Den Lilien gelang der Ausgleich. Nach einer Hereingabe von Marco Richter lenkte Smit den Ball mit der Hacke ins Tor. 

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Darmstadt agiert passiv

Im zweiten Durchgang dann wieder ein unverändertes Bild: Die Darmstädter verfielen oft in ihre passive Rolle und verlagerten sich im eigenen Stadion auf Konter. Magdeburg konnte spielerisch aber nicht überzeugen und so kam es auf beiden Seiten kaum noch zu Torchancen.

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