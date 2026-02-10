Notfälle

Mann auf Firmengelände durch Gabelstapler tödlich verletzt

Er wollte etwas anliefern, wurde dann aber von einem Gabelstapler angefahren. Der 54-Jährige überlebt das nicht.

Die Polizei ermittelt jetzt. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Hanau (dpa/lhe) - Ein 54 Jahre alter Mann ist von einem Gabelstapler angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Fahrer des Gabelstaplers den Mann auf einem Firmengelände in Hanau übersehen und erfasst, teilte die Polizei mit. Der 54-Jährige starb demnach noch am Unfallort an seinen Verletzungen. 

Rettungsdienst und Polizei seien am Montag um kurz vor 13 Uhr alarmiert worden, hieß es. Der 54-Jährige habe auf dem Gelände eigentlich eine Lieferung abgeben wollen. «Der Gabelstaplerfahrer wurde nach dem Vorfall aufgrund eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht», schrieb die Polizei. Das Amt für Arbeitsschutz und ein Gutachter seien informiert worden, um die Ursache und den Ablauf des Unfalls zu klären. Die Polizei ermittelt.

