Nächtlicher Messerangriff

Mann auf Heimweg mit Messer in den Bauch gestochen

Ein 50-Jähriger wird am frühen Morgen plötzlich angegriffen und verletzt. Die Polizei nimmt kurz darauf einen 22-Jährigen fest – und findet bei ihm ein Klappmesser.

Am frühen Morgen wird ein Mann unvermittelt mit einem Messer angegriffen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Am frühen Morgen wird ein Mann unvermittelt mit einem Messer angegriffen. (Symbolfoto)

Bad Buchau (dpa/lsw) - Ein 50 Jahre alter Mann ist in Bad Buchau (Kreis Biberach) nachts mit einem Messer angegriffen und am Bauch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger in Tatortnähe festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Polizei: Täter und Opfer kannten sich nicht

Der 50 Jahre alte Mann war laut Polizei am frühen Samstagmorgen auf dem Heimweg, als er gegen 4.15 Uhr auf den 22-Jährigen traf. Dieser soll ihn angesprochen und in ein Gespräch verwickelt haben. Unvermittelt soll der 22-Jährige das Opfer dann mit einem Messer angegriffen haben. 

Als der Angreifer weglief, setzte der 50-Jährige einen Notruf ab. Er erlitt eine Stichverletzung im Bauch und kam stationär in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen sich Täter und Opfer nicht gekannt haben.

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Bei der Durchsuchung des jungen Mannes wurde laut Polizei ein Klappmesser gefunden. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 22-Jährige sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft.

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