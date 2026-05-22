Tödlicher Unfall

Mann auf Krankenfahrstuhl von Auto erfasst und getötet

Tragischer Unfall in Tannheim: Ein Auto trifft einen 97-Jährigen auf einem Krankenfahrstuhl beim Überqueren der Straße. Der Mann überlebte die Kollision nicht.

Auch ein Rettungshubschrauber war bei dem tödlichen Unfall im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Auch ein Rettungshubschrauber war bei dem tödlichen Unfall im Einsatz. (Symbolbild)

Tannheim (dpa/lsw) - Ein 97 Jahre alter Mann ist in Tannheim (Landkreis Biberach) von einem Auto angefahren und getötet worden. Der 97-Jährige war auf einem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Als er eine Straße überqueren wollte, erfasste ihn ein 75-Jähriger mit seinem Auto. Ob der 97-Jährige mit seinem Krankenfahrstuhl dort fahren durfte, war zunächst unklar. Es werde ein Gutachten geben, sagte der Polizeisprecher. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der hochbetagte Mann noch am Unfallort. Der Rettungsdienst war mit einem Hubschrauber im Einsatz.

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