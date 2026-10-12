Mann baut Unfall mit 4,4 Promille

Offenburg (dpa/lsw) - Mit 4,4 Promille hat ein Autofahrer in Offenburg (Ortenaukreis) einen Unfall verursacht. Den Wert ergab laut Polizei ein Atemalkoholtest bei dem Mann. Der 59-Jährige musste daraufhin noch eine Blutprobe abgeben. Er war mit seinem Auto am Sonntag auf einen anderen Wagen aufgefahren, der an einer roten Ampel hielt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei behielt den Führerschein des Mannes ein und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.