Trunkenheit am Steuer

Mann baut Unfall mit 4,4 Promille

Ein Autofahrer fährt in Offenburg einem anderen Wagen auf - und zwar alles andere als nüchtern.

Mit 4,4 Promille ist ein Autofahrer in Offenburg am Steuer gesessen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Mit 4,4 Promille ist ein Autofahrer in Offenburg am Steuer gesessen. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Mit 4,4 Promille hat ein Autofahrer in Offenburg (Ortenaukreis) einen Unfall verursacht. Den Wert ergab laut Polizei ein Atemalkoholtest bei dem Mann. Der 59-Jährige musste daraufhin noch eine Blutprobe abgeben. Er war mit seinem Auto am Sonntag auf einen anderen Wagen aufgefahren, der an einer roten Ampel hielt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei behielt den Führerschein des Mannes ein und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Nach Angaben des Suchtberatungsprojekts «Drugcom» können ab vier Promille Alkohol Lähmungen, Koma mit Reflexlosigkeit, Atemstillstand und Tod eintreten.

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