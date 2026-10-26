Volltrunken auf der Straße

Mit 4,2 Promille am Steuer - Polizei stoppt 41-Jährigen

Mehr als vier Promille Alkohol im Blut: Ein Mann war im Landkreis Rottweil trotzdem mit dem Auto unterwegs. Was nun auf ihn zukommt.

Die Polizei kann die gefährliche Fahrt des 41-Jährigen an einem Sportplatz stoppen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei kann die gefährliche Fahrt des 41-Jährigen an einem Sportplatz stoppen. (Symbolbild)

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Mit mehr als vier Promille Alkohol im Blut hat sich ein Autofahrer im Landkreis Rottweil ans Steuer gesetzt. Der 41-Jährige war einer Zeugin am Freitag durch seine unsichere Fahrweise in Oberndorf am Neckar aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife konnte den Mann schließlich auf einem Sportplatzparkplatz stoppen.

Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von rund 4,2 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Nach Angaben des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit können bereits ab einem Wert von 3,0 Promille Kreislaufversagen und Atemlähmung auftreten. Ab 3,5 Promille besteht bei einer Alkoholvergiftung Lebensgefahr. Bei Menschen, die regelmäßig größere Mengen Alkohol trinken, treten typische Ausfallerscheinungen oft erst bei höheren Promillewerten auf.

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