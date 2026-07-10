Auffällige Fahrt verriet ihn

Mann schlägt Bekannte - Flucht mit 4 Promille auf E-Scooter

Bei einem Streit verletzt ein Mann, der vorher reichlich Alkohol getrunken hatte, eine Bekannte mit einer Luftpumpe. Dann fährt er mit einem E-Scooter davon - bis ihn die Polizei stoppt.

Die Polizei konnte den Verdächtigen schließlich ausfindig machen - und den Atemalkoholwert messen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei konnte den Verdächtigen schließlich ausfindig machen - und den Atemalkoholwert messen. (Symbolbild)

Salem (dpa/lsw) - Ein stark betrunkener 38-Jähriger hat in Salem (Bodenseekreis) eine Bekannte mit einer Fahrradluftpumpe geschlagen - und ist dann mit rund vier Promille auf einem E-Scooter geflüchtet. Der Mann war den Ermittlungen zufolge mit der 40-Jährigen in einen Streit geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Frau wurde bei dem Schlag leicht verletzt.

Ein Zeuge, dem die auffällige Fahrweise des Betrunkenen auf dem E-Scooter bemerkt hatte, habe dann die Polizei verständigt - und eine Streife stoppte den Tatverdächtigen kurz darauf.

Grund für Streit unklar

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp vier Promille. Der E-Scooter-Fahrer musste deshalb in Begleitung der Beamten in ein Krankenhaus - dort wurde ihm Blut abgenommen. Danach wurde er in die Obhut eines Bekannten übergeben, wie es hieß. Worum es bei dem Streit mit der Bekannten am Donnerstag ging, blieb unklar. Ermittelt wird nun wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr. 

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Nach Angaben des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit kann bereits ab einem Wert von 3,0 Promille Kreislaufversagen und Atemlähmung auftreten. Ab 3,5 Promille besteht bei einer Alkoholvergiftung Lebensgefahr. Bei Menschen, die regelmäßig größere Mengen Alkohol trinken, treten typische Ausfallerscheinungen oft erst bei höheren Promillewerten auf.

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