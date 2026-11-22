Mit 3,5 Promille und ohne Führerschein am Steuer
Ein Autofahrer fährt nachts starke Schlangenlinien und missachtet offenbar eine rote Ampel. Ein anderer Verkehrsteilnehmer bleibt ihm auf den Fersen.
Weinheim/Gorxheimertal (dpa) - Ein 29 Jahre alter Mann ist mit 3,5 Promille und ohne Führerschein Auto gefahren. Ein anderer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei in der Nacht ein Fahrzeug, das zwischen Gorxheimertal (Kreis Bergstraße) und Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) starke Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Das Auto soll auch eine rote Ampel missachtet haben.
Der andere Verkehrsteilnehmer folgte laut Polizei dem Wagen und teilte den Beamten regelmäßig den Standort mit. Eine Polizeistreife traf den sichtlich betrunkenen Fahrer schließlich an seiner Wohnadresse an.
Ein freiwilliger Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 3,5 Promille. Der 29-Jährige gab demnach außerdem an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Er musste zur Blutentnahme mit zum Polizeirevier. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.