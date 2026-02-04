Mann bedroht Autofahrer mit Schusswaffe und stiehlt Fahrzeug

Rödermark (dpa/lhe) - Ein Mann hat einen Autofahrer im südhessischen Rödermark (Landkreis Offenbach) mit einer Schusswaffe bedroht und dann dessen Fahrzeug gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten den 28-jährigen Tatverdächtigen bereits nach kurzer Zeit vorläufig festnehmen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird davon ausgegangen, dass sich beide Männer kannten.

Der Mann soll dem 25-jährigen Autofahrer am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr aufgelauert haben, als dieser sein Auto am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Der Tatverdächtige habe dann die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels gefordert und den Fahrer mit der Schusswaffe bedroht.

Polizei stellt Softair-Waffe sicher

Anschließend fuhr der 28-Jährige mit dem gestohlenen Fahrzeug davon. Beamte konnten ihn den Angaben zufolge jedoch bei der Fahndung schnell im fließenden Verkehr entdecken. Bei der Durchsuchung seien eine Softair-Waffe und Pfefferspray gefunden und sichergestellt worden.