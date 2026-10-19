Mann bedroht Autofahrerin mit Messer
Ein Mann will einer jungen Frau auf einem Parkplatz ihr Auto abnehmen. Die 24-Jährige sitzt noch am Steuer. Wie sie im entscheidenden Moment reagiert.
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat eine Autofahrerin in Bad Hersfeld mit einem Messer bedroht. Die 24-Jährige hatte am Sonntagabend gerade ihr Auto abgestellt, als der Mann an die Seitenscheibe des Fahrzeugs klopfte, teilte die Polizei mit. Dabei habe er der Frau ein Messer gezeigt und sie unter Androhung von Gewalt aufgefordert, ihm das Auto zu überlassen.
Der 24-Jährigen gelang es laut Polizei, mit ihrem Auto aus der Parklücke zu fahren und sich vom Parkplatz zu entfernen. Dann habe sie die Polizei verständigt. Mögliche Zeugen sollten sich bei der Polizei melden.