Mörlenbach. Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, ein graues Auto in Mörlenbach gestohlen. Wie die Polizei berichtete, war der Pkw auf dem Parkplatz einer Spielhalle in der Schulstraße abgestellt. Dort beobachteten Zeugen, wie vermutlich zwei Täter den Wagen entwendeten. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.