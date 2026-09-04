Mann bedroht neuen Partner seiner Ex-Frau mit Waffe
Nach einer Bedrohung in Murr sicherten Ermittler mehr als ein Dutzend Schusswaffen und mehrere Hundert Kilogramm Munition. Gegen den Verdächtigen läuft ein Verfahren wegen Bedrohung.
Murr (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Murr (Kreis Ludwigsburg) den neuen Partner seiner Ex-Frau mit einer mutmaßlich scharfen Schusswaffe bedroht. Er ist daraufhin von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen worden, wie eine Polizeisprecherin sagte.
Der 42-Jährige lebe noch gemeinsam mit der Ex-Frau und den gemeinsamen minderjährigen Töchtern in einem Haus. Dort soll es zur Bedrohung gegen den neuen Partner gekommen sein. Der Verdächtige habe bei der Tat eine Waffe in der Hand gehalten. Der neue Partner, die Ex-Frau sowie die Kinder konnten aus dem Haus fliehen.
Mehrere hunderte Kilogramm Munition sichergestellt
Da der Tatverdächtige mutmaßlich legal Schusswaffen besitzen darf, umstellten zunächst zahlreiche Polizeikräfte das Wohnhaus, bis das SEK eintraf. Zunächst hatte der Verdächtige nicht auf die Kontaktversuche einer Verhandlungsgruppe reagiert. Dann kam es zum Zugriff durch das SEK – dabei wurde der Mann widerstandslos festgenommen.
Bei anschließenden Durchsuchungen stellten die Beamten mehr als ein Dutzend Schusswaffen sowie mehrere Hundert Kilogramm Munition sicher. Ob dabei gegen das Waffenrecht verstoßen wurde, wird nun ermittelt. Der Mann kam nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß, gegen ihn wird unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.