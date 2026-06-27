Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt
Ein Mann wird bei einem Streit wohl durch einen Messerstich schwer verletzt. Er wird umgehend in einem Krankenhaus operiert. Die Fahndung verlief erfolglos.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart ist ein Mann mutmaßlich durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Der 49-Jährige sei durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht.
Mehrere Anrufer hätten der Polizei am Freitagabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder drei Männern gemeldet. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Eine groß angelegte Fahndung sei erfolglos verlaufen, hieß es laut Mitteilung. Die Polizei suche nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.