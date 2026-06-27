Mutmaßlich durch Messerstich

Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Ein Mann wird bei einem Streit wohl durch einen Messerstich schwer verletzt. Er wird umgehend in einem Krankenhaus operiert. Die Fahndung verlief erfolglos.

Polizei: Schwerverletzter bei Streit in Stuttgart. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Polizei: Schwerverletzter bei Streit in Stuttgart. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart ist ein Mann mutmaßlich durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Der 49-Jährige sei durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht. 

Mehrere Anrufer hätten der Polizei am Freitagabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder drei Männern gemeldet. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Eine groß angelegte Fahndung sei erfolglos verlaufen, hieß es laut Mitteilung. Die Polizei suche nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

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