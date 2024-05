Mann bei Balkoneinsturz in Hanau verletzt

Hanau (dpa/lhe) - Beim Einsturz eines Balkons in Hanau ist ein 44 Jahre alter Mann verletzt worden. Er stürzte am Dienstag mit dem unter ihm einbrechenden Balkon aus dem zweiten Stock in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Dabei brach auch der darunter liegende Balkon weg. Der Mann kam zwischen den Trümmerteilen zum Liegen. Er war nach dem Einsturz ansprechbar und laut Polizei vermutlich nicht schwerwiegend verletzt, kam zur Untersuchung aber in ein Krankenhaus. Die Ursache des Einsturzes war zunächst unklar und soll nun ermittelt werden.