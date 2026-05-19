Mann bei Fahrzeugbrand schwer verletzt
Nach einem Brand in einem abgestellten Pritschenwagen muss ein Mann schwer verletzt in eine Fachklinik geflogen werden. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt.
Taunusstein (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei einem Fahrzeugbrand im Rheingau-Taunus-Kreis schwer verletzt worden. Er habe sich bei der Brandentstehung in der Nacht auf Dienstag im Fahrzeug aufgehalten, teilte die Polizei mit. Der Pritschenwagen sei auf einem Schwimmbadparkplatz in Taunusstein abgestellt gewesen.
Mit schweren Verletzungen sei der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht worden. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.