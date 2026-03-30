Mann bei Panne auf A6 von Lastwagen erfasst und gestorben
Ein Mann hat eine Panne und muss auf der Autobahn halten. Als er aussteigt, kommt es zu einem folgenschweren Unfall.
Neuenstein (dpa/lsw) - Nach einer Panne auf der A6 bei Neuenstein (Hohenlohekreis) ist ein Mann von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer war nach der Panne aus seinem Wagen ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Ein Lkw habe ihn daraufhin erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter war in der Nacht für die Ermittlungen an die Unfallstelle gekommen.