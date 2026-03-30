Verkehr

Mann bei Panne auf A6 von Lastwagen erfasst und gestorben

Ein Mann hat eine Panne und muss auf der Autobahn halten. Als er aussteigt, kommt es zu einem folgenschweren Unfall.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild)

Neuenstein (dpa/lsw) - Nach einer Panne auf der A6 bei Neuenstein (Hohenlohekreis) ist ein Mann von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer war nach der Panne aus seinem Wagen ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Ein Lkw habe ihn daraufhin erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter war in der Nacht für die Ermittlungen an die Unfallstelle gekommen.

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