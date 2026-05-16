Mann beißt Polizisten bei Festnahme ins Bein
Eine Kontrolle im Bahnhofsviertel in Frankfurt eskaliert: Ein Mann beißt einen Polizisten ins Bein und tritt eine Polizistin. Doch mitgenommen wird er auch wegen etwas anderem.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 37 Jahre alter Mann hat bei seiner Festnahme im Bahnhofsviertel in Frankfurt einen Polizisten in den Unterschenkel gebissen. Außerdem trat er bei einer Kontrolle am Freitagnachmittag gegen die Beine einer Polizistin. Der Mann habe zunächst versucht zu flüchten, teilte die Polizei mit. Ein Beamter habe ihn nach kurzer Verfolgung aber ergriffen.
Als der Mann gefesselt werden sollte, habe er Widerstand geleistet. Er sei «unter erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht» worden, wo er dann die Polizistin und den Polizisten verletzt haben soll. Der 37-Jährige habe augenscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden, schrieb die Polizei. Daher sei eine Blutentnahme angeordnet worden.
Dem Mann war es laut Mitteilung verboten, sich im Bahnhofsviertel aufzuhalten. Außerdem hielt er sich unerlaubt in Deutschland auf. Er sei daher in eine Haftzelle der Polizei Frankfurt gekommen.