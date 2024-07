Mann beißt Polizisten ins Bein

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 21-jähriger Mann hat in Darmstadt bei einer Kontrolle einem Polizisten ins Bein gebissen. Dabei sei der Beamte leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Er war Zeugen am Dienstagmorgen aufgefallen, weil er mit einer Axt in der Hand durch die Innenstadt lief. Die alarmierten Beamten stellten fest, dass gegen den Mann ein behördlich angeordnetes Waffenverbot vorlag - und nahmen ihm die Axt ab. Der junge Mann trat der Mitteilung zufolge nach den Polizisten, beleidigte sie und biss schließlich zu. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache.