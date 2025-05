Mann mit Messer in Darmstadt festgenommen

Darmstadt (dpa/lhe) - Zwei Zollbeamte haben in Darmstadt einen betrunkenen Mann festgenommen, der in der Innenstadt mit gezogenem Messer Passanten belästigt und womöglich auch bedroht haben soll. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten am Samstagabend eigentlich mit anderweitigen Kontrollen beschäftigt. Dabei seien sie auf den Mann hingewiesen worden.