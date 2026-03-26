Mannheim

Mann betätigt Zündung – Auto rollt in See

Ein Freund bleibt im Auto, will nur das Handy koppeln – Sekunden später landet der Mercedes im See.

Das Auto ist in den See gerollt und dort stehen geblieben. Foto: -/Polizeipräsidium Mannheim/dpa
Das Auto ist in den See gerollt und dort stehen geblieben.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein führerloses Auto ist am Mittwochabend in einen See in Mannheim gerollt. Der Fahrer hatte das Fahrzeug auf einem Parkplatz abgestellt und war mit einem Freund spazieren gegangen, wie die Polizei mitteilte. 

Ein weiterer Freund, der im Auto geblieben war, schaltete die Zündung ein, um sein Handy zu verbinden. Daraufhin habe sich das Auto im abschüssigen Gelände plötzlich in Bewegung gesetzt. Da er den Wagen nicht mehr stoppen konnte, sprang der Mann aus dem rollenden Fahrzeug, das dann über eine Wiese und den Uferweg bis in den See hinein fuhr.

Es wurde niemand verletzt. Das Auto musste von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen und anschließend abgeschleppt werden.

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