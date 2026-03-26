Blaulicht

Mannheim: Führerloser Mercedes rollt in den Vogelstangsee

In Mannheim ist ein führerloser Mercedes in den Vogelstangsee gerollt. Was der Auslöser für das ungewöhnliche Missgeschick ist.

Der Mercedes blieb erst im Mannheimer Vogelstangsee stehen. Foto: Polizei Mannheim
Der Mercedes blieb erst im Mannheimer Vogelstangsee stehen.

Mannheim. Ein Auto hat sich am Mittwochabend in der Storchenstraße selbstständig gemacht und ist in den unteren Vogelstangsee gerollt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer den Mercedes auf einem Parkplatz abgestellt und war mit einem Freund am See spazieren gegangen. Ein weiterer Freund soll im Auto geblieben sein und versucht haben, sein Handy mit dem Fahrzeug zu verbinden. Dafür habe er die Zündung eingeschaltet. Danach soll sich der Mercedes im abschüssigen Gelände plötzlich in Bewegung gesetzt haben. Der Mann sprang aus dem rollenden Auto heraus. Der Wagen fuhr führerlos über eine Wiese an mehreren Bäumen vorbei über den Uferweg. Er kam erst im See zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Wasser. Ein Abschlepper brachte es anschließend weg. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und nimmt Hinweise unter 0621 718490 entgegen.

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