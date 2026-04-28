Blaulicht

Mannheim: Brennender Opel rollt auf weitere Fahrzeuge

In Mannheim gerät nachts ein geparkter Wagen in Brand. Kurz darauf setzt sich der Opel in Bewegung.

Anwohner alarmierten die Mannheimer Feuerwehr (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Anwohner alarmierten die Mannheimer Feuerwehr (Symbolbild).

Mannheim. Ein brennender Opel ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Mannheim auf zwei weitere Fahrzeuge gerollt. Nach Angaben der Polizei wurden Anwohner gegen 2 Uhr auf den brennenden Wagen in der Wachtstraße aufmerksam. Das Feuer war im Bereich des Vorderreifens des geparkten Fahrzeugs ausgebrochen. Durch den Brand setzte sich der Opel in Bewegung, rollte auf einen Daihatsu, der daraufhin auf einen VW geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim brachte den Brand rasch unter Kontrolle, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Die Ursache des Feuers sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 777690 zu melden. (heh)

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