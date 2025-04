Mannheim. Ein 62-Jähriger hat am Freitagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Mannheim-Wallstadt öffentlich Wodka getrunken - und ist anschließend mit seinem Auto losgefahren. Wie die Polizei berichtete, beobachtete ihn dabei gegen 16.30 Uhr ein Zeuge. Dieser sah auch, dass der 62-jährige Autofahrer den Rest aus seiner Wodka-Flasche in eine PET-Flasche umfüllte, bevor er den Parkplatz in Richtung Vogelstangsee verließ.