Mann bricht in Eisdiele ein und steckt in Eisbehälter fest
Bei einem Einbruch in eine Eisdiele ist es dem Dieb wohl zu rutschig. Als er mit einer erbeuteten Geldkassette aus dem Laden fliehen will, passiert ihm ein Missgeschick.
Wolfhagen (dpa/lhe) - Ein bisher unbekannter, aber wohl tollpatschiger Dieb ist in eine Eisdiele eingebrochen und mit dem Fuß in einem Eisbehälter stecken geblieben. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, wie der maskierte Mann in der Nacht auf Donnerstag das Verkaufsfenster einer Eisdiele in Wolfhagen (Landkreis Kassel) aufgehebelt hätte, teilte die Polizei mit.
Im Laden sei er über die Theke geklettert und habe eine Geldkassette an sich genommen. Darin habe sich eine geringe Menge an Wechselgeld befunden. Bei seiner Flucht über die Theke zurück sei er dann ausgerutscht und mit dem Fuß in einem Eisbehälter stecken geblieben.
Dem Einbrecher gelang es laut Polizei aber, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Anschließend flüchtete er demnach samt Geldkassette aus dem Fenster und lief davon. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.