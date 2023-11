Heute früh, gegen 3.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in den Laden in der Straße "Am Grundweg" ein. Aus dem Verkaufsraum erbeuteten sie sechs Smartphones sowie jeweils ein Tablet und eine Smartwatch im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Mit dem Diebesgut ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht.