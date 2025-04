Mann droht mit Schwert und legt Feuer in seiner Wohnung

Stühlingen (dpa/lsw) - Ein 37 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Dienstag in Stühlingen (Kreis Waldshut) mindestens einen anderen Menschen mit einer Waffe bedroht und in seiner Wohnung ein Feuer gelegt haben. Beim Notruf sei von einer Axt gesprochen worden, sagte ein Polizeisprecher. Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann jedoch ein Schwert in der Hand.